Во время обстрела Николаева россияне попали в братскую могилу солдат советской армии

Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаев. В частности, захватчики попали в братскую могилу солдат советской армии.

Новость сообщил Александр Сенкевич – мэр Николаева. Он отметил, что "прилетело от потомков".

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Недавно во время одного из обстрелов по городу россияне попали в братскую могилу солдат советской армии, погибших при освобождении Николаева. После победы мы там все починим и наведем порядок. А насчет другого – думаю, комментарии лишние,

– заявил Сенкевич.

Последние новости об обстрелах Николаева

Российские оккупанты 23 июня в очередной раз обстреляли Юг. С территории временно оккупированной Херсонской области захватчики ударили по Николаеву. Российские ракеты попали в производственную и социальную инфраструктуру города. По предварительным данным, пострадал один гражданский.

Кроме того, в течение дня враг выпустил 2 ракеты в Одесской области. Однако их, к счастью, удалось сбить силам ПВО.

За день 22 июня русские захватчики нанесли по Николаеву удар 7 управляемыми ракетами. Тогда мэр сообщил, что ракеты попали в территорию двух предприятий. Там хранили горюче-смазочные материалы. На месте инцидента вспыхнул пожар.

Также сообщили, что ракетным ударом повредили 5 многоэтажек. Кроме того, пострадала местная школа.

Оккупанты хотят уничтожить весь Донбасс

Местные жители напоминают, что нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги. Когда извещают об опасности, нужно срочно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо до тех пор, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 22 июня заявил, что цель российских оккупантов – неизменна. Шаг за шагом враг хочет уничтожить весь Донбасс.

"Вот почему мы снова и снова подчеркиваем ускорение поставок оружия для Украины. Быстрее нужен паритет на поле боя, чтобы остановить эту дьявольскую армаду и подвинуть ее за границы Украины", – заявил президент.

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