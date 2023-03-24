В результате обстрела Сумщины погиб полицейский Вадим Лыстопад

В ночь на 24 марта российская армия в очередной раз обстреляла Сумскую область. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Россияне атаковали ряд общин бомбами, "Шахидами" и РСЗО. В частности, по городу Белополье оккупанты совершили авиационный удар, обстреляли из "Градов" и артиллерии.

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В результате атаки погиб полицейский

Из-за бомбардировки города погибли 2 человека, еще 9 – ранены. Кроме того, разрушены административное здание, здание школы, жилой дом; повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие.

Впоследствии стало известно, что среди жертв обстрела есть правоохранитель, 37-летний Вадим Листопад. Лейтенант полиции погиб при исполнении служебных обязанностей.

Погибший полицейский был светлым и достойным человеком, ответственным и профессиональным работником. Без отца осталось двое детей и большая семья,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Вадима Лыстопада.



В результате атаки на Сумщину погиб полицейский / Фото Национальная полиция Украины

Россия обстреляла Сумщину: что известно