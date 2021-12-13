Мужчине было 66 лет. Трагедия произошла, когда он с женой отдыхал в Египте.

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В Египте умер отец Татьяны Черновол

Бывшая народная депутат и журналистка Татьяна Чорновол рассказала в фейсбуке подробности о смерти своего отца. По ее словам, обстоятельства смерти известны, но причины – нет.

Отдыхал с матерью. Плавали в море, смотрели рыбок. Вдруг что-то случилось. Выбросил маску и поплыл к берегу… На мелководье стал – и отключился,

– рассказала дочь умершего.

По дороге в больницу у мужчины остановилось сердце. Его реанимировали, анализы были нормальными. Казалось – все будет хорошо, но случилось иначе.

Что произошло? Может, это яд крылатки (распространенная ядовитая рыба Египта)? Уже не узнаем, да уже и не важно...

– написала Черновол.

И добавила, что отец "никогда не болел, никогда у него ничего не болело". Хоронить Николая Чорновила будут 14 декабря на кладбище села Гора.

Напомним: муж Тетяны Чорновол Николай Березовой погиб в бою от вражеской пули 10 августа 2014 года на Донбассе.

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Текст сообщения Татьяны Черновол в фейсбуке: