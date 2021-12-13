Данылив был главой Долинского объединения участников и инвалидов АТО/ООС. Печальное известие сообщили в горсовете Долины.
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Ветеран АТО Юрий Данылив скончался в Долине
На странице в фейсбуке городского совета Долины (Калушский район Ивано-Франковской области) сообщили, что 12 декабря внезапно скончался ветеран войны на Донбассе Юрий Данылив.
Грустно... Завершил свою борьбу Воин, земной путь которого оборвался неожиданно и преждевременно. Сочувствуем родным и близким, собратьям, всем, кто знал Юрия. Светлая и незабываемая память!
– говорится в сообщении.
Побратим Юрия Иван Васильев, пишет blitz.if.ua, также подтвердил печальное известие:
Мне тяжело передать боль утраты – человека которую я любил и уважал, любящего сына, достойного гражданина своей страны, искреннего друга, прекрасного отца, настоящего, достойно шедшего вперед по жизни человека. Вечная память, искренние соболезнования родным и близким.
Что известно о Юрии Даныливе
Юрий Данылив родился в 1984 году. В мирное время работал слесарем, женился, воспитывал дочь.
- В 2015 году по мобилизации пошел служить в 53 отдельной механизированной бригаде. Был командиром разведывательного взвода.
- После мобилизации в 2016 году сразу вернулся на службу по контракту. Участвовал в АТО в Луганской и Донецкой областях
- В 2018 году Данилов попал под танковый обстрел под Новотошковским на Луганщине. Тогда и получил ужасные осколочные ранения ноги, головы и туловища.
Боец долго лечился в Украине и Германии. В 2020 году журналисты спрашивали его о планах, и Юрий Данилов ответил так:
Есть один план – просто завершить агрессию, войну, которую мы не начинали. Но которую должны победно закончить.
Также в декабре:
- На Донбассе погиб военный из Львовской Руслан Ныров.
- Во Львове простились с киборгом, которого 6 лет считали пропавшим без вести.
- На Волыни скончался ветеран АТО с псевдонимом "Ураган".
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