Данылив был главой Долинского объединения участников и инвалидов АТО/ООС. Печальное известие сообщили в горсовете Долины.

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Ветеран АТО Юрий Данылив скончался в Долине

На странице в фейсбуке городского совета Долины (Калушский район Ивано-Франковской области) сообщили, что 12 декабря внезапно скончался ветеран войны на Донбассе Юрий Данылив .

Грустно... Завершил свою борьбу Воин, земной путь которого оборвался неожиданно и преждевременно. Сочувствуем родным и близким, собратьям, всем, кто знал Юрия. Светлая и незабываемая память!

– говорится в сообщении.

Побратим Юрия Иван Васильев, пишет blitz.if.ua, также подтвердил печальное известие:

Мне тяжело передать боль утраты – человека которую я любил и уважал, любящего сына, достойного гражданина своей страны, искреннего друга, прекрасного отца, настоящего, достойно шедшего вперед по жизни человека. Вечная память, искренние соболезнования родным и близким.

Что известно о Юрии Даныливе

Юрий Данылив родился в 1984 году. В мирное время работал слесарем, женился, воспитывал дочь.

В 2015 году по мобилизации пошел служить в 53 отдельной механизированной бригаде. Был командиром разведывательного взвода.

После мобилизации в 2016 году сразу вернулся на службу по контракту. Участвовал в АТО в Луганской и Донецкой областях

В 2018 году Данилов попал под танковый обстрел под Новотошковским на Луганщине. Тогда и получил ужасные осколочные ранения ноги, головы и туловища.

Боец долго лечился в Украине и Германии. В 2020 году журналисты спрашивали его о планах , и Юрий Данилов ответил так:

Есть один план – просто завершить агрессию, войну, которую мы не начинали. Но которую должны победно закончить.

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