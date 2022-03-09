Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что ночью на 9 марта возле села Андреевка Балаклейского района состоялся бой между пограничниками и диверсионно-разведывательными группами противника.

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Враг напал на блокпост, однако украинские защитники полностью разгромили вражескую группу, а диверсанты начали убегать.

При этом они бросили посреди поля своего раненого боевого товарища. Его наши украинские военные-пограничники взяли в плен,

– сообщил Олег Синегубов.

К слову, за ночь враг 54 раза обстрелял дома мирных жителей в Харьковской области. Город Изюм подвергся ракетным обстрелам, также были попытки авианалетов.

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