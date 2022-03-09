Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що вночі на 9 березня біля села Андріївна Балаклійського району відбувся бій між прикордонниками та диверсійно-розвідувальними групами противника.

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Ворог напав на блокпост, проте українські захисники вщент розгромили ворожу групу, а диверсанти почали втікати.

При цьому вони кинули посеред поля свого пораненого бойового товариша. Його наші українські військові-прикордонники взяли в полон,

– повідомив Олег Синєгубов.

До слова, за ніч ворог 54 рази обстріляв будинки мирних мешканців на Харківщині. Місто Ізюм піддалося ракетним обстрілам, також були спроби авіанальотів.

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