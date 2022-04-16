Во время разминирования российских кассетных боеприпасов под Харьковом взорвались трое саперов

В Харьковской области во время разминирования кассетных боеприпасов произошла трагедия. Из-за взрыва 3 украинских сапёра погибли, а еще 4 получили травмы.

Трагедия произошла 16 апреля. Об этом рассказал Министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире общенационального телемарафона.

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Обстоятельства трагедии

Глава МВД уточнил, что украинские саперы взорвались на остатках кассетной бомбы, сброшенной оккупантами. Среди погибших – командир части пиротехников.

При разминировании погибли три спасателя. Это было буквально несколько часов назад. Четверо тяжелораненых. В частности погиб командир части пиротехники. Как раз при разминировании взорвалась часть кассетного боеприпаса. Есть боеприпасы, к которым даже специалисты осторожно относятся, и даже в этих случаях случаются очень трагические вещи.

– заявил Монастырский.

Поэтому министр обратился к украинцам и призвал их не трогать взрывоопасные устройства. В случае обнаружения таковых нужно сообщать специалистам.

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