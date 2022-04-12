Об этом сообщили в указе президента Украины Владимира Зеленского за 11 апреля. Отметили, что речь идет о рядовых солдатах, кроме военнослужащих срочной службы.

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"Члены рядового состава, которые имеют боевой опыт и не получили подготовки соответствующего уровня в высших военных учебных заведениях, учебных частях (центрах) и в военных частях, с учетом необходимости доукомплектования Вооруженных Сил Украины в период действия военного положения могут назначаться на должности сержантского и старшинского состава", – рассказали в указе.

Зеленский наградил военных

Президент во время вечернего обращения с 11 на 12 апреля сообщил о награждении званием Героя Украины пятерых военных. Речь идет о 5 бойцах ВСУ, в том числе 2 полковниках медицинской службы.

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