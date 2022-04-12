Про це повідомили в указі президента України Володимира Зеленського за 11 квітня. Зазначили, що мовиться про рядових солдатів, крім військовослужбовців строкової служби.

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"Члени рядового складу, які мають бойовий досвід та не отримали підготовки відповідного рівня у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах) та у військових частинах, з урахуванням потреби доукомплектування Збройних Сил України в період дії воєнного стану можуть призначатися на посади сержантського і старшинського складу", – розповіли в указі.

Зеленський нагородив військових

Президент під час вечірнього звернення з 11 на 12 квітня повідомив про нагородження званням Героя України п'ятьох військових. Мовиться про 5 бійців ЗСУ, зокрема 2 полковників медичної служби.

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