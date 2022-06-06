На время военного положения: Зеленский ответил на петицию о запрете фейерверков

На сайте Офиса Президента зарегистрировали петицию насчет запрета использования петард, фейерверков и другой пиротехники. Глава государства направил ее на рассмотрение в Кабмин.

Петицию зарегистрировали еще до начала полномасштабной войны – 28 декабря 2021 года. Она собрала необходимое количество голосов, поэтому ее рассмотрел президент.

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В Украине зарегистрировали петицию о запрете петард и фейерверков

Анастасия Плиска в конце прошлого года зарегистрировала петицию о запрете использования фейерверков, петард и других пиротехнических средств и закрытии всех продаваемых их магазинов.

Пиротехнические изделия взрываются прямо возле жилых помещений, на детских площадках, непосредственно на площадях, где празднуют люди. Очень много свидетельств страшных последствий этих развлечений. Тяжелые травмы получают сами "подрывники" – выбитые глаза, искалеченные руки и т.д.

– говорится в тексте петиции.

Кроме этого, в результате таких развлечений защитники, которые боролись с оккупантами только на Востоке, получают тяжелый стресс. Вместе с ними страдают пожилые люди, маленькие дети и домашние животные.

"Неужели несколько минут удовольствия одного человека должно так негативно отражаться на людях и животных, что на свою беду находятся рядом с эпицентром этих развлечений? Любые уговоры не использовать пиротехнические средства во время празднований наталкиваются, как правило, на агрессию и хамство со стороны "праздников" -подрывников" с отказом пойти навстречу фронтовикам, старикам, маленьким детям, хозяевам домашних животных", - отметила Плиска.

Поэтому в петиции призвали законодательно запретить ввоз, продажу и использование каких-либо пиротехнических средств, а также утвердить штраф за нарушение в размере 15 тысяч гривен.

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Зеленский поддержал петицию

По состоянию на 5 июня петиция собрала необходимые 25297 голосов, поэтому ее рассмотрел президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что благодарен автору за неравнодушие к общественным интересам и проблемам, которые беспокоят всех украинцев.

"В частности, по поводу тяжелых последствий для граждан и окружающей среды, использования петард, фейерверков и других пиротехнических изделий в условиях военного состояния, когда каждый выстрел, каждый взрыв даже на территориях, где нет боевых действий, создает тяжелый стресс и дискомфорт для каждого гражданина, его домашних питомцев и природы, а отчасти создает угрозы их жизни и здоровью», – заметил Зеленский.

Президент считает, что использование пиротехники во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне. Ведь производство, хранение, перевозка, торговля петардами и фейерверками не подлежат лицензированию, а их продажа и использование не определены действующим законодательством.

Он добавил, что охранять права и свободы людей, а также противодействовать преступности и поддерживать безопасность и порядок должны стражи порядка, которых через Министерство внутренних дел координирует Кабмин.

Учитывая изложенное, электронная петиция направлена в Кабинет Министров Украины с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства, принять необходимые меры реагирования и проинформировать Анастасию Михайловну Плиску о результатах,

– добавил глава государства.

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Петицию зарегистрировали 28 декабря, то есть перед началом Новогодних праздников, часто сопровождающихся использованием фейерверков и другой пиротехники. Однако она не успела набрать достаточное количество голосов к тому времени. Только после начала полномасштабной войны многие украинские поняли, почему салюты являются триггером для многих защитников и вынужденных переселенцев с Востока Украины, где боевые действия начались еще в 2014 году.