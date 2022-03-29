Время идет очень по-разному. Десять минут сидения на раскаленной сковороде и десять минут в объятиях любимого человека проходят очень по-разному.

Для кого время важно

Время войны течет неодинаково для разных стран. Есть только две страны, для которых время важно – Украина и Россия.

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В войне на истощение каждый день имеет значение. Каждый день для Украины – это погибшие военные и гражданские, разрушенные дома и объекты инфраструктуры, удар по экономике.

Каждый день для РФ – это огромные потери живой силы и техники, убийственные санкции, нарастание недовольства общества.

В то же время, обе стороны каждый день используют для наращивания резервов.

Первые дни после вторжения время играло на врагов, когда они еще могли использовать эффект внезапности.

Потом время стало играть на нас. На кого сейчас играет время, я не знаю. Для обеих сторон каждый день является трудным испытанием.

Кто имеет привилегию ждать

Америка и Европа никуда не спешат. Для них этот темп не суть важен. Они могут ждать долго, пока противники не обескровят друг друга, а затем добить Россию или наоборот, протянуть руку, чтобы спасти на последней черте падения, предложив собственные условия.

Европейские политики и бизнесмены пока не поняли, что, чем дольше идет война, тем больше они теряют. У них нет ощущения неотложности, а тем более сейчас, когда течение времени переключилось на медленный режим.

Для них – прошел _только_ месяц, для нас _целый_ месяц.

Что уж говорить о Китае, для которого время идет еще медленнее. Или о тех странах с других континентов, которые вообще пока не чувствуют смысла и не понимают сути происходящего.

С кем возможны переговоры

Поладить можно только с тем, с кем ты синхронизировался. Мы все еще не синхронизированы с немцами и французами, с китайцами и индийцами, с арабами и южноафриканцами.

Но мы уже хорошо синхронизированы с поляками и литовцами, британцами и эстонцами, многими представителями американского истеблишмента и общества.

Время имеет значение.

Если бы я мог передать нашим союзникам (и будущим союзникам) только одно мнение, всего три слова, я бы передал это: время имеет значение.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: