Для кого час важливий

Час війни плине неоднаково для різних країн. Є лише дві країни, для яких час важливий, – Україна та Росія.

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У війні на виснаження кожен день має значення. Кожен день для України – це загиблі бійці та цивільні, зруйновані будинки та об'єкти інфраструктури, прогалина в економіці.

Кожен день для РФ – це величезні втрати живої сили і техніки, вбивчі санкції, наростання невдоволення суспільства.

Водночас обидві сторони кожен день використовують для нарощування резервів.

Перші дні після вторгнення час грав на ворогів, коли вони ще могли використати ефект раптовості. Потім час став грати на нас. На кого зараз грає час, я не знаю. Для обох сторін кожен день є важким випробуванням.

Хто чекає слушної години

Натомість Америка та Європа нікуди не поспішають. Для них цей темп не має значення. Вони можуть чекати довго, поки супротивники знекровлять одне одного, а потім добити Росію чи навпаки, простягнути руку, щоб врятувати на останній межі падіння, запропонувавши власні умови.

Європейські політики та бізнесмени поки що не второпали, що чим довше йде війна, тим більше вони втрачають. У них нема відчуття нагальності, а тим більше нині, коли плин часу перемкнувся на повільний режим.

Для них – минув _лише_ місяць, для нас _цілий_ місяць.

Що вже говорити про Китай, для якого час плине ще повільніше. Або про ті країни інших континентів, які взагалі поки що не відчувають сенсу та не розуміють суті того, що відбувається.

З ким можливі переговори

Порозумітися можна лише з тим, з ким ти синхронізувався. Ми досі не синхронізовані з німцями та французами, з китайцями та індійцями, з арабами та південноафриканцями.

Але ми вже непогано синхронізовані з поляками та литовцями, британцями та естонцями, багатьма представниками американського істеблішменту та суспільства.

Час має значення.