Во время выполнения специальных задач погибли три разведчика
5 марта 2022 , 23:16Читати новину українською
Источник:Главное управление разведки Минобороны
По данным Главного управления разведки Минобороны, при выполнении специальных задач погибли три сотрудника. Они положили свою жизнь в борьбе за Украину.
Украинские разведчики погибли, выполняя специальные задания разведки. В ГУР Минобороны подчеркнули, что их подвиг приблизил наше государство к победе.
Заметьте Армия становится сильнее: через несколько дней захватим корабль или вертолет, – Ким
В борьбе за Украину погибли Алексей Судьба, Валерий Чибинеев и Денис Киреев. В управлении разведки выразили соболезнования родственникам погибших.
Трое разведчиков погибли во время выполнения спецзадач / Фото ГУР МинобороныРедакция 24 канала также выражает глубокие соболезнования родственникам, близким и коллегам павших героев. Украина будет помнить об их подвиге, а враг обязательно заплатит за свои преступления!