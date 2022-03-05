Во время выполнения специальных задач погибли три разведчика

По данным Главного управления разведки Минобороны, при выполнении специальных задач погибли три сотрудника. Они положили свою жизнь в борьбе за Украину.

Украинские разведчики погибли, выполняя специальные задания разведки. В ГУР Минобороны подчеркнули, что их подвиг приблизил наше государство к победе.

Заметьте Армия становится сильнее: через несколько дней захватим корабль или вертолет, – Ким

В борьбе за Украину погибли Алексей Судьба, Валерий Чибинеев и Денис Киреев. В управлении разведки выразили соболезнования родственникам погибших.

Трое разведчиков погибли во время выполнения спецзадач / Фото ГУР Минобороны

Редакция 24 канала также выражает глубокие соболезнования родственникам, близким и коллегам павших героев. Украина будет помнить об их подвиге, а враг обязательно заплатит за свои преступления!