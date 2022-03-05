Українські розвідники загинули виконуючи спеціальні завдання розвідки. В ГУР Міноборони наголосили, що їхній подвиг наблизив нашу державу до перемоги.

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У боротьбі за Україну загинули Олексій Доля, Валерій Чибінєєв та Денис Кірєєв. В управлінні розвідки висловили співчуття родичам загиблих.



Троє розвідників загинули під час виконання спецзавдань / Фото ГУР МІноборони

Редакція 24 каналу також висловлює глибокі співчуття родичам, близьким та колегам полеглих героїв. Україна пам'ятатиме про їхній подвиг, а ворог неодмінно заплатить за свої злочини!

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