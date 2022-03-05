Українські розвідники загинули виконуючи спеціальні завдання розвідки. В ГУР Міноборони наголосили, що їхній подвиг наблизив нашу державу до перемоги.
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У боротьбі за Україну загинули Олексій Доля, Валерій Чибінєєв та Денис Кірєєв. В управлінні розвідки висловили співчуття родичам загиблих.
Троє розвідників загинули під час виконання спецзавдань / Фото ГУР МІноборони
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