За словами Віталія Кіма, наша армія у перспективі скоро може захопити серйозну ворожу техніку. Зокрема корабель або вертоліт.

Зауважте Ця війна об'єднала всю Україну, навіть проросійські тепер ненавидять росіян, – Кім

Повинен вам сказати, що з кожним днем ​​боїв наша армія, зокрема, наша миколаївська обласна армія стає дедалі сильнішою. Справді, ми озброюємось за рахунок них, цією ж зброєю ми їх збиваємо,

– заявив Кім.

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