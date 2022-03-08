Время взять оружие в руки, – мэр Чернигова обратился к жителям западных и центральных областей

Чернигов уже который день держит оборону. Мэр города Владислав Атрошенко обратился к жителям западных и центральных областей Украины.

По его словам, последние несколько дней он наблюдает за огромными очередями автомобилей, которые стоят в направлении Киева.

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Обращение мэра Чернигова

Мэр Чернигова добавил, что за рулем этих автомобилей сидят "коренастые мужчины, которые уверенно довезут своих женщин, детей в более защищенные, более спокойные от вражеского нашествия мест". Он подчеркнул, что каждый имеет право покинуть город, где царит опасность. Однако Атрошенко добавил, что каждый украинец имеет право задать конкретный вопрос:

А вы не те с*куны, которые убежали со своих мест и покидали своих собратьев с оружием в руках защищать вашу родную землю?

Дальше – больше. Атрошенко обратился к жителям западных и центральных областей с важным призывом. По его словам, сейчас самое время взять оружие в руки и помочь украинским бойцам из Чернигова, Харькова, Сум.

Доказать героизм воинов УПА, воевавших в свое время, объединить таким образом Украину и задержать вражеское нашествие в наших городах. Пусть они останутся на нашей земле здесь, и тогда они не придут к вам,

– завершил свое обращение Атрошенко.

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