За його словами, останні кілька днів він спостерігає за величезними чергами автівок, які стоять у напрямку Києва.

Зверніть увагу Міка Ньютон святкувала 36-річчя: вона забажала те, що й інші 40 мільйонів українців

Звернення мера Чернігова

Мер Чернігова додав, що за кермом цих автомобілів сидять "кремезні чоловіки, які впевнено довезуть своїх жінок, дітей до більш захищених, більш спокійних від ворожої навали місць". Він наголосив, що кожен має право покинути місто, де панує небезпека. Проте Атрошенко додав, що кожен українець має право поставити конкретне питання:

А чи ви не ті с*куни, які повтікали зі своїх місць і покидали своїх побратимів зі зброєю в руках захищати вашу рідну землю?

Далі – більше. Атрошенко звернувся до жителів західних та центральних областей з важливим закликом. За його словами, зараз саме час взяти зброю в руки та допомогти українським бійцям з Чернігова, Харкова, Сум.

Довести героїзм воїнів УПА, які воювали у свій час, об’єднати таким чином Україну і затримати ворожу навалу в наших містах. Хай вони залишаться на нашій землі тут, і тоді вони не прийдуть до вас,

– завершив своє звернення Атрошенко.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!