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      Время пересмотреть деятельность общественных формирований, – глава правоохранительного комитета

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      Общественные формирования нуждаются в реформировании
      Общественные формирования нуждаются в реформировании / 24 канал

      Реформа общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы – это одно из глобальных направлений, которое требует изменений.

      Такое убеждение высказал председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

      Интервью с Денисом Монастырский: примут ли закон об обороте оружия и что ждет общественные формирования

      По мнению Дениса Монастырского в деятельности общественных формирований по охране общественного порядка у нас царит полный хаос. Ведь доподлинно никто не знает сколько в Украине насчитывается таких формирований и их членов.

      Чем занимаются общественные формирования? Граждане Украины имеют право создавать общественные объединения для участия в охране общественного порядка. А также содействовать органам местного самоуправления, исполнительной власти, правоохранительной и Государственной пограничной службе в предотвращении и прекращении административных правонарушений и преступлений, защите жизни и здоровья и тому подобное.

      Сейчас в Украине нет единого учета таких формирований, отсутствует и единый реестр их членов. Они регистрируются в местных органах власти по всей Украине.

      Члены этих формирований, которых тысячи, имеют право на использование спецсредств (пистолет с резиновыми пулями). Собственно, у них есть набор прав, которыми они часто пользуются не для охраны общественного порядка и содействия полиции. Пришло время пересмотреть этот вопрос,
      – говорит Монастырский.

      В то же время, политик отмечает, что этот вопрос нужно решать очень взвешенно, поскольку речь идет о национальной безопасности.

      Точка зрения: Эксперт рассказал, как будет действовать закон об оружии депутатов

      Как и вопрос оборота оружия в Украине. Сейчас в комитете по вопросам правоохранительной деятельности есть два альтернативных законопроекта. По мнению председателя комитета, в этой теме необходимо разобраться – какие есть угрозы, преимущества, изучить опыт других стран, и только после этого принимать закон.

      О нюансах легелизации оружия, смотрите здесь:

       

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Статьи Публикации Законодательство Верховная Рада Разрешение на оружие
      Источник: 24 канал
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