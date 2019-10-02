Время пересмотреть деятельность общественных формирований, – глава правоохранительного комитета

Реформа общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы – это одно из глобальных направлений, которое требует изменений.

Такое убеждение высказал председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Интервью с Денисом Монастырский: примут ли закон об обороте оружия и что ждет общественные формирования

По мнению Дениса Монастырского в деятельности общественных формирований по охране общественного порядка у нас царит полный хаос. Ведь доподлинно никто не знает сколько в Украине насчитывается таких формирований и их членов.

Чем занимаются общественные формирования? Граждане Украины имеют право создавать общественные объединения для участия в охране общественного порядка. А также содействовать органам местного самоуправления, исполнительной власти, правоохранительной и Государственной пограничной службе в предотвращении и прекращении административных правонарушений и преступлений, защите жизни и здоровья и тому подобное.

Сейчас в Украине нет единого учета таких формирований, отсутствует и единый реестр их членов. Они регистрируются в местных органах власти по всей Украине.

Члены этих формирований, которых тысячи, имеют право на использование спецсредств (пистолет с резиновыми пулями). Собственно, у них есть набор прав, которыми они часто пользуются не для охраны общественного порядка и содействия полиции. Пришло время пересмотреть этот вопрос,

– говорит Монастырский.

В то же время, политик отмечает, что этот вопрос нужно решать очень взвешенно, поскольку речь идет о национальной безопасности.

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Как и вопрос оборота оружия в Украине. Сейчас в комитете по вопросам правоохранительной деятельности есть два альтернативных законопроекта. По мнению председателя комитета, в этой теме необходимо разобраться – какие есть угрозы, преимущества, изучить опыт других стран, и только после этого принимать закон.

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