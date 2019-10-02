Назрів час переглянути діяльність громадських формувань, – голова правоохоронного комітету

Реформа громадських формувань з охорони громадського порядку й державного кордону – це один із глобальних напрямків, який потребує змін.

Таке переконання висловив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Інтерв'ю з Денисом Монастирський: Чи ухвалять закон про обіг зброї та що чекає на громадські формування

На думку Дениса Монастирського в діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку у нас панує повний хаос. Адже достеменно ніхто не знає скільки в Україні налічується таких формувань і їх членів.

Чим займаються громадські формування? Громадяни України мають право створювати громадські об’єднання для участі в охороні громадського порядку. А також сприяти органам місцевого самоврядування, виконавчої влади, правоохоронним і Державній прикордонній службі у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя і здоров’я тощо.

Наразі в Україні немає єдиного обліку таких формувань, відсутній і єдиний реєстр їхніх членів. Вони реєструються в місцевих органах влади по всій Україні.

Члени цих формувань, яких тисячі, мають право на використання спецзасобів (пістолет з гумовими кулями). Власне, у них є набір прав, якими вони часто користуються не для охорони громадського порядку і сприяння поліції. Назрів час переглянути це питання,

– наголошує Монастирський.

Водночас, політик наголошує, що це питання потрібно вирішувати дуже зважено, оскільки йдеться про національну безпеку.

Точка зору: Експерт розповів, як діятиме закон про зброю депутатів

Як і питання обігу зброї в Україні. Наразі в комітеті з питань правоохоронної діяльності є два альтернативних законопроекти. На думку голови комітету, в цій темі необхідно розібратись – які є загрози, переваги, вивчити досвід інших країн, і лише після цьоо ухвалювати закон.

Про нюанси легелізації зброї, дивіться тут: