Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением. Об этом сообщили в полиции.

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В аварии в Одесской области пострадали полицейские

В полиции рассказали, что предварительно известно, что 32-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и столкнулся с опорой моста.

В результате аварии пострадали водитель и 3 его пассажиров – сотрудников местного отделения полиции, которые были вне службы,
– сообщили в Нацполиции.

На место аварии прибыли врачи, которые осмотрели пострадавших. Отдельно:

  • водителя, 22-летнюю женщину и ее 31-летнего коллегу отпустили на амбулаторное лечение;
  • 21-летняя пассажирка – в местной больнице с переломом челюсти и ключицы.

В Одесской области в аварию попали сотрудники полиции: смотрите видео с места инцидента

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и работники ГБР.

Коротко о последних авариях с участием полицейских

  • 18 сентября в Одессе столкнулись KIA и MAZDA. Последней управлял 25-летний правоохранитель. Водитель KIA погиб. Предварительно известно, что полицейский двинулся на "красный".
  • 10 сентября на Киевщине попал в ДТП 31-летний капитан полиции. Он не справился с управлением и взлетел в кювет, а затем – в дерево. Мужчина погиб. У него осталась жена и сын.
  • 8 сентября майор полиции въехал в грузовик на трассе Киев – Одесса. Водитель фуры заявил, что Виктор Поштаренко был пьян. Предварительно эту информацию не подтвердили. Известно, что он был за рулем служебного авто.