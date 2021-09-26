Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением. Об этом сообщили в полиции.

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В аварии в Одесской области пострадали полицейские

В полиции рассказали, что предварительно известно, что 32-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и столкнулся с опорой моста.

В результате аварии пострадали водитель и 3 его пассажиров – сотрудников местного отделения полиции, которые были вне службы,

– сообщили в Нацполиции.

На место аварии прибыли врачи, которые осмотрели пострадавших. Отдельно:

водителя, 22-летнюю женщину и ее 31-летнего коллегу отпустили на амбулаторное лечение;

21-летняя пассажирка – в местной больнице с переломом челюсти и ключицы.

В Одесской области в аварию попали сотрудники полиции: смотрите видео с места инцидента

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и работники ГБР.

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