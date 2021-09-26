Згідно з попередніми даними, водій не впорався з керуванням. Про це повідомили у поліції.
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У аварії на Одещині постраждали поліцейські
У поліції розповіли, що попередньо відомо – 32-річний водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням та зіткнувся з опорою моста.
У результаті аварії постраждали кермувальник та 3 його пасажирів – співробітників місцевого відділення поліції, які були поза службою,
– повідомили у Нацполіції.
На місце аварії прибули лікарі, які оглянули потерпілих. Зокрема:
- водія, 22-річну жінку та її 31-річного колегу відпустили на амбулаторне лікування;
- 21-річна пасажирка – у місцевій лікарні з переломом щелепи та ключиці.
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Правоохоронці встановлюють обставини аварії. На місці події працювали слідчо-оперативна група та працівники ДБР.
Коротко про останні аварії за участі поліцейських
- 18 вересня у Одесі зіткнулись KIA та MAZDA. Останньою керував 25-річний правоохоронець. Водій KIA загинув. Попередньо відомо, що поліцейський рушив на "червоний".
- 10 вересня на Київщині потрапив у ДТП 31-річний капітан поліції. Він не впорався з керуванням і злетів у кювет, а потім – у дерево. Чоловік загинув. У нього залишилась дружина та син.
- 8 вересня майор поліції в'їхав у вантажівку на трасі Київ – Одеса. Водій фури заявив, що Віктор Поштаренко був п'яний. Попередньо цю інформацію не підтвердили. Відомо, що він був за кермом службового авто.