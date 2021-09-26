Згідно з попередніми даними, водій не впорався з керуванням. Про це повідомили у поліції.

До теми Чоловік дивом врятувався: у поліції розповіли про трагічне ДТП із загиблими на Полтавщині

У аварії на Одещині постраждали поліцейські

У поліції розповіли, що попередньо відомо – 32-річний водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням та зіткнувся з опорою моста.

У результаті аварії постраждали кермувальник та 3 його пасажирів – співробітників місцевого відділення поліції, які були поза службою,

– повідомили у Нацполіції.

На місце аварії прибули лікарі, які оглянули потерпілих. Зокрема:

водія, 22-річну жінку та її 31-річного колегу відпустили на амбулаторне лікування;

21-річна пасажирка – у місцевій лікарні з переломом щелепи та ключиці.

На Одещині в аварію потрапили працівники поліції: дивіться відео з місця інциденту

Правоохоронці встановлюють обставини аварії. На місці події працювали слідчо-оперативна група та працівники ДБР.

Коротко про останні аварії за участі поліцейських