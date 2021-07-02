Когда рассмотрят неотложный закон Зеленского

Об этом рассказала народный депутат Евгения Кравчук. По ее словам, теперь дело за профильным комитетом правовой политики.

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Она предположила, что члены комитета были заняты другими законами, в частности в отношении Высшей квалификационной комиссии судей.

Хотелось бы рассмотреть как можно скорее, но думаю, вряд ли на этой сессии успеем. Осталось много хвостов,

– подчеркнула нардеп.

По ее мнению, закон могут принять только осенью, после возвращения Верховной Рады к работе после летних каникул.

Справка. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада может продлить летнюю сессию еще на неделю. По предварительному плану последнее заседание должны были провести 16 июля.

Ликвидация ОАСК: главное

Владимир Зеленский 13 апреля зарегистрировал законопроект №5369. Он предусматривает ликвидацию Окружного админсуда Киева.

Интересно, что президент обозначил документ как неотложный, однако по состоянию на 2 июля его до сих пор не рассмотрели.

Комитет Рады поддержал инициативу Зеленского 19 мая.

В то же время судьи ОАСК написали обращение к членам мониторингового комитета ПАСЕ.

Евгения Кравчук рассказала о ликвидации ОАСК: смотрите видео