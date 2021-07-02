Когда рассмотрят неотложный закон Зеленского

Об этом рассказала народный депутат Евгения Кравчук. По ее словам, теперь дело за профильным комитетом правовой политики.

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Она предположила, что члены комитета были заняты другими законами, в частности в отношении Высшей квалификационной комиссии судей.

Хотелось бы рассмотреть как можно скорее, но думаю, вряд ли на этой сессии успеем. Осталось много хвостов,
– подчеркнула нардеп.

По ее мнению, закон могут принять только осенью, после возвращения Верховной Рады к работе после летних каникул.

Ликвидация ОАСК: главное

  • Владимир Зеленский 13 апреля зарегистрировал законопроект №5369. Он предусматривает ликвидацию Окружного админсуда Киева.
  • Интересно, что президент обозначил документ как неотложный, однако по состоянию на 2 июля его до сих пор не рассмотрели.
  • Комитет Рады поддержал инициативу Зеленского 19 мая.
  • В то же время судьи ОАСК написали обращение к членам мониторингового комитета ПАСЕ.

Евгения Кравчук рассказала о ликвидации ОАСК: смотрите видео

 