Коли розглянуть невідкладний закон Зеленського

Про це розповіла народна депутатка Євгенія Кравчук. За її словами, тепер справа за профільним комітетом правової політики.

До теми Ми чекаємо активних дій Зеленського, – "слуга" Янченко про ліквідацію скандального ОАСК

Вона припустила, що члени комітету були зайняті іншими законами, зокрема щодо Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Хотілося б розглянути якомога швидше, але думаю, навряд чи на цій сесії встигнемо. Залишилось багато хвостів,

– підкреслила нардепка.

На її думку, закон можуть ухвалити аж восени, після повернення Верховної Ради до роботи після літніх канікул.

Довідка. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада може продовжити літню сесію ще на тиждень. За попереднім планом останнє засідання мали провести 16 липня.

Ліквідація ОАСК: головне

Володимир Зеленський 13 квітня зареєстрував законопроєкт №5369. Він передбачає ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

Цікаво, що президент позначив документ як невідкладний, однак станом на 2 липня його досі не розглянули.

Комітет Ради підтримав ініціативу Зеленського 19 травня.

Водночас судді ОАСК написали звернення до членів моніторингового комітету ПАРЄ.

Євгенія Кравчук розповіла про ліквідацію ОАСК: дивіться відео