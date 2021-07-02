Коли розглянуть невідкладний закон Зеленського
Про це розповіла народна депутатка Євгенія Кравчук. За її словами, тепер справа за профільним комітетом правової політики.
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Вона припустила, що члени комітету були зайняті іншими законами, зокрема щодо Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Хотілося б розглянути якомога швидше, але думаю, навряд чи на цій сесії встигнемо. Залишилось багато хвостів,
– підкреслила нардепка.
На її думку, закон можуть ухвалити аж восени, після повернення Верховної Ради до роботи після літніх канікул.
Ліквідація ОАСК: головне
- Володимир Зеленський 13 квітня зареєстрував законопроєкт №5369. Він передбачає ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.
- Цікаво, що президент позначив документ як невідкладний, однак станом на 2 липня його досі не розглянули.
- Комітет Ради підтримав ініціативу Зеленського 19 травня.
- Водночас судді ОАСК написали звернення до членів моніторингового комітету ПАРЄ.
Євгенія Кравчук розповіла про ліквідацію ОАСК: дивіться відео