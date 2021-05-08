Член правления Фонда DEJURE Роман Маселко раскрыл интересные подробности закрытия дела против Анастасии Константиновой, которая недавно попала в громкий скандал. Выяснилось, что судья, который закрыл дело против девушки за пьяное вождение, серьезно нарушил закон.

Возмутительные детали Роман Маселко обнародовал на своей странице в фейсбуке. Он отметил, что против судьи уже подали жалобу в Высший совет правосудия.

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В чем обвиняют судью

Дело против Анастасии Константиновой о нетрезвое вождение рассматривали в Печерском райсуде Киева. Там, где работает ее родная мать Кристина Константинова и отчим Виктор Кицюк. Коллега родителей Анастасии – Владимир Карабань – фактически "отмазал" девушку от наказания и закрыл дело.

Как объяснил Роман Маселко, судья закрыл дело, потому что Настя предоставила справку, что она была якобы трезвая.

Однако статья 130 четко предусматривает, что ответственность наступает не только за нетрезвое вождение, но и за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В то же время достаточно лишь признаков того, что водитель пьян. То есть водитель может быть трезв, но вести себя как пьяный и этого достаточно для требования пройти осмотр,

– отметил Маселко.

Он добавил, что Карабань опытный судья, который рассмотрел тысячи таких дел, однако он полностью оправдал Константинову. Интересно, что он даже не вызвал полицейских и не устанавливал, были ли признаки опьянения у девушки.

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Более того, по словам Маселко, Карабань очень загруженный судья и часто не успевает рассматривать такие дела в 90-дневный срок. Поэтому множество дел он закрыл за истечением срока.

Но вот в этом деле он проявил невиданную оперативность и рассмотрел его на восьмой рабочий день после получения. А еще на сайте почему-то нет статьи, по которой привлекалась Константинова. Скорее всего, работники суда намеренно внесли неполную информацию, чтобы не было видно, что протокол составлен за нетрезвое вождение,

– отметил Маселко.

По его словам, все это свидетельствует, что Карабань совершил дисциплинарный проступок и должен понести наказание.

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