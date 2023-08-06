На работе раздают повестки: что ожидает сотрудников, которые отказываются их брать

Во время действия военного положения происходит также всеобщая мобилизация. В ее рамках повестку могут вручить военнообязанному как лично, так и передать через руководителя на работе.

Юристы объяснили, что ожидает тех, кто отказывается от повестки. Что будет военнообязанному и работодателю. Узнайте, какой будет административная и угрожает ли уголовная ответственность.

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Что должен сделать работодатель

Каков алгоритм? Представители ТЦК и СП приходят на предприятие и приносят повестки. После этого военнообязанным сотрудникам руководство обязано выдавать приглашение в военкомат. Детальнее об этом рассказала адвокат Марина Бекало.

Уведомление военнообязанных о вызове в ТЦК и СП может быть реализовано через работодателя. Порядок действий работодателя по оповещению своего работника предусмотрен пунктом 47 Постановления КМУ №1487,

– отметила она.

По сути, руководитель обязан вручили повестку под подпись. Если сотрудник отказывается, то необходимо это зафиксировать, составив акт. И на этом, подчеркивает адвокат, обязанности, а также ответственность работодателя в вопросе вручения повестки истекает.

Если работник отказывается от подписания приказа об уведомлениях о вызове и повестках, работодателю желательно этот факт зафиксировать. Определенного алгоритма в этом случае нет. Поэтому это может быть составленный акт руководителя, удостоверяющий отказ работника от подписи,

– отметила она.

Если сотрудник отказывается от повестки или не появляется в ТЦК и СП в заявленное время без уважительных причин, то именно он отвечает за свои поступки.

Отказ от повестки на работе: что будет

Интересно, что отказ от повестки расценивается как его вручение. Следовательно, за неявку по повестке или отказ ее получать сотрудника ожидает административная ответственность. Он должен уплатить штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Его сумма составляет от 3 400 до 5 100 гривен.

Ожидает ли уголовная ответственность

Состава уголовного преступления ст. 336 Уголовного кодекса за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в таком случае не будет, если военнообязанный не прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его пригодным к военной службе,

– объяснила адвокат.

В заключение призываем следить за тем, чтобы повестка была правильно заполнена. Чтобы были четко и без ошибок указаны ваши данные. В противном случае этот документ нельзя считать действительным.