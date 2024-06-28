Повестки на блокпостах: в ТЦК рассказали, кому вручают и как реагируют украинцы

Представитель ТЦК отметил, что в основном вручение повесток происходит без эксцессов. Обычно на мобильном блокпосте ежедневно вручают несколько повесток, определяя кандидатов на вызов в ТЦК визуально и в соответствии с их документами.

Преимущественно идут на конфликт и проявляют агрессию в основном молодые люди в возрасте 25 – 30 лет. Об этом рассказал представитель Ровненского областного ТЦК и СП Валентин, который работает на мобильном блокпосте, журналистам "Суспільного".

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Вручение повесток на блокпостах

По словам военнослужащего Ровенского областного ТЦК и СП ежедневно на блокпосту вручают 2 – 4 повестки, иногда – 5. Вызовы вручают после проверки документов.

Документы, визуально смотрим, человек подлежит мобилизации или нет по возрасту. Если человек старшего возраста – просто спрашиваем, какого года рождения. Если подлежит – выдаем повестку,

– рассказал представитель ТЦК.

В основном водители, которых останавливали на блокпосту в присутствии журналистов, реагировали на работников ТЦК спокойно. Один из мужчин объяснил, что он 1958 года рождения и не подлежит мобилизации.

"Если бы имел соответствующий возраст, то уже был бы там. Пошел бы защищать государство. А так – чем могу, то здесь помогаю", – объяснил он.

Еще один водитель не имел при себе военно-учетных документов и признался, что из-за занятости до сих пор не обновил персональные данные. Сначала он от повестки отказывался, но после объяснения, что при отказе его подадут в розыск – подписал полученный вызов.

При этом он высказал мнение, что людям надо давать мотивацию идти на фронт, а не "вылавливать" их на дороге. "Но раз попался, то попался", – добавил мужчина.

Представитель ТЦК отметил, что преимущественно вручение повесток происходит без эксцессов. Добавил, что порой военнообязанные просят выписать на конкретный день и определенный час. Но бывают случаи, что люди убегают, не предоставляют документов. Валентин отметил, что за такие действия мужчин могут подать в розыск, оштрафовать и принудительно доставить в ТЦК.

По его словам, проявляют агрессию в основном молодые люди в возрасте 25 – 30 лет.