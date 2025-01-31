Как происходит вручение повесток во время мобилизации: все, что нужно знать

С 24 февраля 2022 года в Украине объявлено военное положение и мобилизация. В течение трех лет у украинцев время от времени возникают вопросы о вручении повесток

В феврале 2025 года вручение повесток регулируется Законом Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, а также Постановлением Кабинета Министров Украины Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, передает 24 Канал.

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Что делать, если получил повестку

В случае вручения повестки лицу, и должна явиться в определенное в документе время и место. Непосредственно в повестке должны быть указаны следующие данные:

фамилия, имя и отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;

наименование территориального центра комплектования и социальной поддержки, выдавшего повестку;

цель вызова в территориальный центр комплектования и социальной поддержки;

место, день и время явки по вызову;

подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, которая выдала (сформировала) повестку;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Для граждан, которые самостоятельно прибыли в ТЦК и подлежат направлению на обучение (подготовку) в связи с призывом на военную службу, время явки в ТЦК устанавливается в течение двух месяцев со дня прохождения военно-врачебной комиссии.

Важно, что во время вручения повестки, если лицо того требует, представители ТЦК обязаны назвать свои фамилии, имя и отчество, должности, а также показать служебные удостоверения.

Какие виды повесток существуют

Всего в Украине предусмотрено три разновидности повесток. Не все они означают, что человек будет немедленно мобилизован и доставлен в учебный центр.

Первая – это повестка на уточнение учетных данных. Она нужна для получения сведений о его личности, семейное положение, место работы или учебы, состояние здоровья и другие данные. В случае неявки человеку грозит штраф.

Второй тип – это повестка на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). Она нужна для проверки состояния здоровья военнообязанного. К нему прилагается карта исследования и медицинского осмотра, где после медицинского осмотра будет указано, пригоден призывник к службе или нет.

Третий вид повесток – это непосредственно мобилизационный приказ. Если лицо прошло медицинский осмотр и признано годным к военной службе, ему может быть выдан приказ о мобилизации. В документе говорится об обязанности явиться на определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

Отправляют ли повестку по почте или онлайн

Так, вручение повесток по почте происходит по всей территории страны. Согласно правилам, направление в ТЦК направляется заказным письмом – его не кладут в почтовый ящик, а вручают лично. В письме должна содержаться следующая информация:

штрих-кодовый идентификатор оператора почтовой связи;

ФИО и адрес военнообязанного получателя;

наименование вложения с количеством листов;

ФИО руководителя районного/городского ТЦК и СП или его отдела;

информация о дате наложения квалифицированной электронной подписи.

Относительно повесток онлайн, то в Украине такая опция не предусматривается. Однако военнообязанные в феврале смогут самостоятельно сгенерировать направление на ВВК, если в этом есть необходимость. Такая опция будет полезной для бывших ограниченно годных, которые имеют обязанность пройти повторную комиссию.

Какие могут быть поводы для неявки по повестке

Если лицо поставило подпись на повестке, но не появилось в определенный период, оно должно в кратчайшие сроки, но не позднее чем за трое суток, сообщить о причинах неявки в ТЦК. Уважительными причинами считаются препятствие стихийного характера; болезнь; военные действия и их последствия; другие обстоятельства, которые лишили возможности прибыть в определенные пункт и срок; смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены.

В случаях нарушения правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации нарушителей ждет штраф от 17 000 до 25 500 гривен.