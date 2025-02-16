Повестки мужчинам мобилизационного возраста в Украине вручают уполномоченные представители ТЦК и СП в пределах административной территории, на которую распространяются полномочия соответствующего военкомата, передает 24 Канал.

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Кто, кроме ТЦК, может вручать повестки

Также вручение повесток может осуществляться уполномоченными представителями:

исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных советов;

предприятий, учреждений, организаций;

соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, которые находятся в указанных органах на воинском учете) – на всей территории Украины.

Представителей всех четырех категорий уполномочивают на выдачу повесток приказом соответствующего руководителя, который является основанием для выдачи служебного удостоверения лица, уполномоченного вручать повестки.

Отметим, что ТЦК не имеют права задерживать гражданина за нарушение воинского учета. Административное задержание и соответственно доставку лица в военкомат может осуществлять только полиция. Кроме того, представители ТЦК не имеют право останавливать транспортное средство. Это тоже может делать только полиция.

В то же время ни работники военкоматов, ни полицейские не имеют права заходить на частную территорию без разрешения владельца.