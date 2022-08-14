Почему вручать повестки на дому не эффективно: в ВСУ объяснили "облавы" на призывников

Работники военкоматов вручают повестки мужчинам в публичных местах. Гражданам еще раз сообщают – это нужно для уточнения учетных данных, а не немедленного призыва в ВСУ.

Командование ВСУ много раз отмечало то, что в Украине не нужно проводить масштабную мобилизацию. Наша армия укомплектована и нуждается только в точечном усилении, в соответствии с потребностями каждого отдельного подразделения.

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Почему раздавать повестки в публичных местах более эффективно, чем адресно

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач напомнил, что вручать повестку можно в любом незапрещенном законодательством месте. Тем более что адресное вручение повесток не слишком эффективно, ведь люди могут просто не открывать двери работникам военкомата.

Начальники территориальных центров выбирают места, где много людей. Вместе с органами полиции можно проверить документы каждого мужчины, установить личность и вручить повестку. Особенно легко это сделать, когда нарушается общественный порядок – например, комендантский час,

– сообщил Горбач.

Вместе с тем следует понимать, что речь о немедленном призыве в ВСУ вообще не идет. В 95% случаев военкоматам нужно просто уточнить военно-учетные данные мужчины, после чего он возвращается домой. Горбач подчеркнул: если бы сами военнообязанные приходили в территориальные центры комплектования, никто бы их по улицам не ловил.

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