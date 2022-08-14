Командування ЗСУ багато разів наголошувало на тому, що в Україні не потрібно проводити масштабної мобілізації. Наша армія укомплектована й потребує лише точкового підсилення, відповідно до потреб кожного окремого підрозділу.

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Чому роздавати повістки у публічних місцях ефективніше, ніж адресно

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач нагадав, що вручати повістку можна у будь-якому місці, яке не заборонене законодавством. Тим паче, що адресне вручення повісток не надто ефективне, адже люди можуть просто не відчиняти двері працівникам військкомату.

Начальники територіальних центрів обирають місця, де багато людей. Разом з органами поліції можна перевірити документи в кожного чоловіка, встановити особу та вручити повістку. Особливо легко це зробити, коли порушується громадський порядок – наприклад, комендантська година,

– повідомив Горбач.

Разом з тим варто розуміти, що мова про негайний призов у ЗСУ взагалі не йде. У 95% випадків військкоматам потрібно просто уточнити військово-облікові дані чоловіка, після чого він повертається додому. Горбач підкреслив: якби самі військовозобов'язані приходили до територіальних центрів комплектування, ніхто б їх по вулицях не ловив.

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