Те, для чого росія намагалася використовувати ОДКБ – провалилося. Про це 24 каналу сказав політолог Олег Саакян.

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ОДКБ фактично померла, просто не повідомила світ,

– сказав він.

Держави-члени не готові підтримувати кровопролитну війну росії

Казахстан не допомагає росії в агресії проти України, він радше обере проукраїнську позицію. Вірменія також відмовила у підтримці. За словами політолога, вірменці одразу відреагували на спробу росії дискредитувати її.

"Коли росія сказала, що Вірменія передала 2 літаки, вірменське керівництво запросило аташе західних країн проінспектувати та показала ці літаки. Вірменія чітко продемонструвала, що не буде цього робити. Коли постало питання бойовиків Сирії, які росія намагалася транспортувати, вустами прем'єр-міністра Пашиняна Вірменія заявила: вона не буде допомагати в доставці", – зауважив він.

Відтак росії чітко продемонстрували: в агресії проти України в неї немає союзів по ОДКБ. "Ці країни не підтримують її агресію," – наголосив Саакян.

ОДКБ – імітаційна структура

кремль намагався використати ОДКБ у війні проти України, однак – не вийшло. путін сподівався на лояльність, а отримав – смачного ляпаса.

Усім зрозуміло, що це не був союз рівноправний. Для росії це був союз підлеглих до неї країн, яких вона об'єднувала навколо себе. І їй потрібна була безумовна підтримка цих країн в усіх її авантюрах. Ці країни не стали грати у її гру. Жодна з них не підтримала росію – навіть білорусь. Не у межах ОДКБ, а на двосторонньому рівні,

– зазначив він.

ОДКБ йшло до свого логічного завершення

За словами політолога, об'єднання давно йшло до свого логічного завершення, повномасштабне вторгнення в Україну просто поставило питання руба. Впродовж багатьох років ОДКБ існувала як імітаційна структура: москва імітує, що захищає країн-членів, натомість вони імітують лояльність до неї.

Олег Саакян політолог На весь світ була імітація військово-політичного об'єднання. Насправді усі чудово розуміють: ніякого ввйськового об'єднання там не було, ніяких спільних війн та інтересів не було, захисту країн не було. Вірменська ситуація показала, що росія усіх своїх союзників сприймає як ресурс. Вона готова їх розмінювати та розділювати, і за рахунок них як трофеїв відбуватися на міжнародній арені.

Наразі країни-учасники показали, що гратися у "лояльність" можна було у мирні часи. Тоді росія отримала можливість казати, що вона – геополітична сила.

Коли росія стала джерелом нестабільності та ризиків для цих країн, вони чітко відмежувалися від росії – економічно, логістично, політично. Хто з якою силою спроможний це робити, кожен це робить,

– резюмував Саакян.

Позиція країн-членів ОДКБ: останні новини

Поблизу столиці Киргизстану Бішкеку працює авіабаза Кант. Офіційно це база ОДКБ, але всі знають, що там тільки російські військові. Більшість киргизів негативно сприймають наявність російської бази в Киргизстані.

Казахстан вирішив збільшити оборонний бюджет. Усе через побоювання, що росія може піти війною.

кремль намагався втягнути у війну Вірменію. Але позиція країни жорстка й однозначна.

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