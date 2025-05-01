В каких случаях повестка теряет силу
- Повестку в Украине можно аннулировать, если у военнообязанного есть бронирование от мобилизации или основания для отсрочки.
- Для этого нужно предоставить ТЦК и СП документы, подтверждающие наличие бронирования или отсрочки, но отсутствие законных оснований может привести к наказанию за отказ от получения повестки.
- Обжаловать саму повестку в суде невозможно, но можно обжаловать последствия ее вручения.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В связи с этим военнообязанным гражданам могут вручать повестки о вызове в ТЦК.
Однако, при определенных обстоятельствах их можно аннулировать. Об этом сообщает 24 Канал.
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Когда повестка подлежит аннуляции
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1487 от 30 декабря 2022 года, выданную военнообязанному повестку можно аннулировать в том случае, если он имеет бронирование от мобилизации или основания для отсрочки.
Заметим, что ранее неоднократно случались ситуации, когда повестку получали лица, которые не подлежат призыву на службу. В таком случае украинцы должны аннулировать ее.
Для этого нужно прийти в ТЦК и СП и предоставить их сотрудникам документы, подтверждающие наличие бронирования или отсрочки от призыва.
Однако в случае отсутствия законных оснований для аннулирования повестки за отказ от ее получения предусмотрено наказание. Стоит отметить, что обжаловать саму повестку в суде невозможно, а только последствия из-за ее вручения.
Добавим, что в Украине предусмотрено три разновидности повесток. Однако не все они означают, что человек будет немедленно мобилизован и доставлен в учебный центр.