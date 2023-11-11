В то же время относительно вручения этих повесток есть важное требование — предварительное установление лица на основании удостоверяющих его документов. Это могут быть паспорт, водительское удостоверение перед вручением ему повестки. Часто людей беспокоит вопрос, могут ли пустую повестку заполнять на месте. Ответ дал адвокат Джамал Стаценко, информирует 24 Канал.

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По словам адвоката, документ действительно должен быть выписан на конкретное лицо до подписи военнообязанного.

Бланк не может быть полностью пуст. То есть случаи, когда штампуют пустые повестки, а потом приходят домой или вручают прямо на улице без подписи ТЦК – незаконны.

Внимание. Пустую повестку можно обжаловать, обратившись в областной ТЦК, Минобороны или Нацполицию. Более того, повестки без подписи руководителя ТЦК и штампа незаконны.

Порядок вручения повесток

В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", можно выделить следующие важные правила вручения повесток:

документ могут вручить военнообязанному лицу в возрасте от 18 до 60 лет в любом месте;

для вручения повестки необходимо установить лицо, которому она вручается. Каждый гражданин обязан носить с собой документы, а при запросе предоставить их для проверки;

повестку вручают лично.