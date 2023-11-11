Водночас щодо вручення цих повісток є важлива вимога — попереднє встановлення особи на підставі документів, які її посвідчують. Це можуть бути паспорт, посвідчення водія перед врученням їй повістки. Часто людей турбує питання, чи можуть пусту повістку можуть заповнювати на місці. Відповідь дав адвокат Джамал Стаценко, інформує 24 Канал.

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За словами адвоката, документ дійсно має бути виписаний на конкретну особу до моменту підпису військовозобов'язаного.

Бланк не може бути повністю порожнім. Тобто випадки, коли штампують порожні повістки, а тоді приходять додому чи вручають просто на вулиці без підпису ТЦК – не є законними.

Увага. Порожню повістку можна оскаржити, звернувшись до обласного ТЦК, Міноборони або Нацполіції. Ба більше, повістки без підпису керівника ТЦК та штампу є незаконними.

Порядок вручення повісток

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", можна виділити такі важливі правила вручення повісток:

документ можуть вручити військовозобов'язаній особі віком від 18 до 60 років у будь-якому місці;

для вручення повістки потрібно встановити особу, якій вона вручається. Кожен громадянин зобов'язаний носити із собою документи, а в разі запиту надати їх для перевірки;

повістку вручаються особисто.