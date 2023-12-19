В Минобороны прокомментировали вручение повесток в публичных местах

В Украине активно практикуется вручение повесток в общественных местах. В Минобороны считают это необходимостью.

Спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк прокомментировал раздачу повесток в публичных местах.

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Фокус нужно сместить в сторону военных

Илларион Павлюк отметил, что многие заявляют, что готовы присоединиться к рядам Вооруженных сил, "если их позовут". Впрочем, а "как позвать" и сообщить таким украинцам, "что они нужны".

Как им всем сообщить, что они нужны? Если общество очень негативно воспринимает приход с повестками в публичное место,

– сказал он.

По словам спикера Минобороны, "почему-то нас фокус очень сильно смещен в сторону возмущающегося меньшинства – они не рассчитывали, что им в ресторане принесут повестку и они бы хотели иначе". Однако он напомнил, что многие мужчины на фронте не могут уйти в отпуск, потому что их некому заменить.

А почему фокус не смещен в сторону воинов на фронте, которые элементарно в отпуск не могут уйти, потому что командир не пускает, потому что "тебя надо кем-то заменить",

– заявил представитель Минобороны.

Отметим, что ранее подполковник Денис Прокопенко с позывным "Рэдисом" также написал, что граждане, еще не служащие в Силах обороны Украины, должны сделать свой выбор.

Он отметил, что лучшее лекарство против уныния, паники или апатии, вызванных размышлениями о временных рамках этой войны – активная вовлеченность в исторические процессы, которые происходят здесь и сейчас.