Командовал операцией "Киев за три дня": СБУ сообщила о подозрении российскому генералу

Служба безопасности Украины заочно вручила подозрение российскому генералу, который командовал операцией "Киев за три дня". Речь идет о бывшем командире 106-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил России генерал-майоре Владимире Селиверстове.

На него уже собрана доказательная база. Об этом сообщает СБУ.

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Во время оккупации Киевской области Селиверстов был ранен

По данным следствия, в начале полномасштабной войны генерал командовал операцией по захвату Киева с северо-западного направления. Как добавили в Офисе Генпрокурора, соответствующий приказ он получил, находясь в Беларуси.

По плану российского генштаба 24 февраля 2022 года десантные подразделения Селиверстова должны были взять под контроль аэродром в Гостомеле с последующей оккупацией всего поселка. Другая группировка войск из состава дивизии фигуранта получила приказ на захват Вишневого – еще одного населенного пункта пригорода столицы Украины,

– рассказали в СБУ.

Россияне планировали закрепиться в оккупированных районах и создать плацдарм для дальнейшего наступления на столицу Украины и ее штурма.

Но украинским защитникам удалось сорвать вражеские намерения. Сначала они окружили и уничтожили значительную часть войск Селиверстова во время боев за Гостомель, а тогда российский штаб на Бучанщине, где, к слову, находился сам генерал вместе со всем командным составом его дивизии.

"Тогда Селиверстов и его заместители получили тяжелые ранения, после чего был отдан приказ на "эвакуацию" вражеской группировки", – добавили в СБУ.

Ему вручили подозрение за ведение агрессивной войны, совершенной по предварительному сговору группой лиц. Сейчас мероприятия по поиску преступника продолжаются.