Какая ответственность предусмотрена за неявку в военкомат

В Украине идет общая мобилизация и всех граждан, по возрасту подлежащих под призыв, могут мобилизовать. Однако есть люди, которые интересуются, что будет, если не явиться в военкомат.

Ответственность за уклонение от военной службы существует. На призывника-уклониста могут наложить как административную, так и уголовную ответственность.

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Что будет, если не явиться в военкомат за повесткой

Юрист Ростислав Кравец объяснил, что если военнообязанный не явился за первой официальной повесткой, на него могут наложить административный штраф.

Если же человек прошел медицинскую комиссию и в дальнейшем не является в военкомат, тогда могут наложить уголовную ответственность за уклонение от прохождения военной службы. Уголовная ответственность налагается исключительно после прохождения медкомиссии, если призывник не явился в военкомат на следующую повестку.

Штрафы и наказание за неявку в военкомат

Если призывник не явился в военный комиссариат без уважительных причин, его могут оштрафовать на 85 – 119 гривен. За повторное правонарушение нужно будет уплатить до 255 гривен.

Уклонение от призыва, когда человек не приходит в военкомат уже после прохождения медкомиссии, карается ограничением свободы на срок до 3 лет.

Какие бывают виды повесток

В общей сложности существуют 4 вида повесток:

Повестка для уточнения учетных данных – нужно прийти и встать на учет, обновить информацию о призывнике.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии – пройти медицинскую комиссию.

Повестка на призыв в армию – в такой повестке указан срок, в который нужно явиться к призывному участку.

Мобилизационное распоряжение – направление в армию.

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