Все крупнейшие зарубежные нефтесервисные компании из "большой четверки" заявили о прекращении инвестиций в Россию на фоне военного вторжения РФ в Украину.

Это создает большие экономические проблемы для России.

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Все 4 крупнейшие нефтесервисные компании мира отказались от инвестиций в Россию. Речь идет о таких компаниях:

Weatherford International,

Halliburton,

Schlumberger,

Baker Hughes.

Отметим, что нефтесервисные компании занимаются бурением скважин и их ремонтом, исследованиями, строительством инфраструктуры и обслуживанием нефтепромышленного оборудования.

Добавим, что нефтесервисный гигант Schlumberger ранее прекратил инвестиции в страну-агрессор. В то же время Halliburton полностью прекратил свою деятельность в России. На днях об остановке инвестиций в Россию заявила компания Baker Hughes. А 20 марта такое решение приняла последняя нефтесервисная компания из "большой четверки" Weatherford International.

К слову, для России очень важны продажи нефти и газа, ведь вместе они составляют более половины экспорта. Но мир начинает бойкотировать российские энергоресурсы. Так, от них уже полностью отказались США, Великобритания, Канада и Австралия. Европа также готовится к постепенному отказу от российских нефти, газа и угля.

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