Все аплодируют стоя, – "слуга" прокомментировала заявление Рады о "признании" боевиков

В Верховной Раде одобрили постановление-ответ на "признание" Россией фейковых "республик" на оккупированном Донбассе. Решение поддержали 336 народных депутатов.

Об этом в эфире 24 канала рассказала Мария Мезенцева, народный депутат партии "Слуга Народа", находясь прямо в сессионном зале Верховной Рады.

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По словам нардепа, постановление-ответ поддержали даже 3 членов "Оппозиционной платформы – За жизнь". Другие ее участники покинули сессионный зал после голосования.

Все аплодируют стоя. Это действительно беспрецедентно,

– подчеркнула Мезенцева.

Мезенцева прокомментировала заявление Рады

Она пояснила, что заявлением народные депутаты обратились к партнерам – США и Евросоюзу – относительно дальнейших санкций против России. Они могут касаться, в частности, отключения от системы SWIFT.

Как отметила Мезенцева, 22 февраля народные депутаты также передали письмо американским коллегам из Конгресса США. Их призвали вводить санкции уже сейчас.

Президент США после "признания" Кремлем боевиков из ОРДЛО уже ввел санкции и запретил, в частности, торговлю с "квазиреспубликами". Также санкции против России ввели в Великобритании. Власти Германии останавливали сертификацию "Северного потока-2".

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21 февраля в России провели заседание Совета Безопасности. После этого российский президент Владимир Путин заявил о "признании" незаконных вооруженных группировок на Донбассе.

Госдума России приняла этот законопроект еще 15 февраля.

В Министерстве иностранных дел Украины пояснили, что такое "признание" означает сознательный выход Москвы из "Минска".

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