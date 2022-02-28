Все блокпосты на Николаевщине наши, но воины могут стрелять на опережение: что нужно знать
28 февраля 2022 , 08:38Читати новину українською
Источник:Николаевская ОГА
Все блокпосты в Николаеве – подконтрольны Украине. Блокпостов диверсионно-разведывательных групп в городе нет. Но из-за комендантского часа наши могут стрелять на опережение.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким подчеркнул, что нечего пугаться. Главное – знать правила поведения, которые нужно соблюдать во время комендантского часа.
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На нашем блокпосте могут стрелять вверх "на предупреждение". Если у них есть "ориентировка", то они могут вас проверять. Не пугайтесь,
– написал Виталий Ким.
Как вести себя у блокпостов
- Если вам нечего скрывать, все хорошо, но вы услышали выстрел – остановитесь и поднимите руки. Военные проверят ваши документы.
- Не надо ускоряться.
- Ни в коем случае нельзя убегать! Останавливаемся и спокойно проходим блокпосты.
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