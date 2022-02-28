Все блокпосты на Николаевщине наши, но воины могут стрелять на опережение: что нужно знать

Все блокпосты в Николаеве – подконтрольны Украине. Блокпостов диверсионно-разведывательных групп в городе нет. Но из-за комендантского часа наши могут стрелять на опережение.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким подчеркнул, что нечего пугаться. Главное – знать правила поведения, которые нужно соблюдать во время комендантского часа.

Напомним В Николаеве Нацгвардия остановила фуры АТБ с оккупантами: россиян обезвредили

На нашем блокпосте могут стрелять вверх "на предупреждение". Если у них есть "ориентировка", то они могут вас проверять. Не пугайтесь,

– написал Виталий Ким.

Как вести себя у блокпостов

Если вам нечего скрывать, все хорошо, но вы услышали выстрел – остановитесь и поднимите руки. Военные проверят ваши документы.

Не надо ускоряться.

Ни в коем случае нельзя убегать! Останавливаемся и спокойно проходим блокпосты.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.