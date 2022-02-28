Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім підкреслив, що немає чого лякатися. Головне – знати правила поведінки, яких потрібно дотримуватися під час комендантської години.
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На нашому блокпості можуть стріляти вгору "на попередження". Якщо в них є "орієнтовка", то вони можуть вас перевіряти. Не лякайтеся,
– написав Віталій Кім.
Як поводитися біля блокпостів
- Якщо вам нічого приховувати, все добре, але ви почули постріл – зупиніться та підніміть руки. Військові перевірять ваші документи.
- Не треба пришвидшуватись.
- В жодному разі не можна тікати! Зупиняємося та спокійно проходимо блокпости.
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