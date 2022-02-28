Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім підкреслив, що немає чого лякатися. Головне – знати правила поведінки, яких потрібно дотримуватися під час комендантської години.

Нагадаємо У Миколаєві Нацгвардія зупинила фури АТБ з окупантами: росіян знешкодили

На нашому блокпості можуть стріляти вгору "на попередження". Якщо в них є "орієнтовка", то вони можуть вас перевіряти. Не лякайтеся,

– написав Віталій Кім.

Як поводитися біля блокпостів

Якщо вам нічого приховувати, все добре, але ви почули постріл – зупиніться та підніміть руки. Військові перевірять ваші документи.

Не треба пришвидшуватись.

В жодному разі не можна тікати! Зупиняємося та спокійно проходимо блокпости.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.