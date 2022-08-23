Все больше похоже на блеф, – Подоляк предположил, решатся ли россияне "взорвать" ЗАЭС

российские оккупанты почти каждый день прибегают к обстрелу Запорожской АЭС, это крайне опасно. Однако вряд ли у россиян будет приказ о "подрыве", ведь весь мир знает о планах оккупантов.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он также отметил, что рассказы россиян о "подрыве" ЗАЭС, или похожие провокации – уже не больше, чем блеф.

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Михаил Подоляк советник главы ОПУ Та огласка, к которой мы с вами причастны, а также наши западные партнеры – сломали российскую игру на Запорожской АЭС. Сегодня они вынуждены доигрывать эту игру, они делают вид, что "все по плану". Это же фундаментальная доктрина россии, которая даже с острова Змеиный бежала "по плану".

По словам Михаила Подоляка, Эта огласка сломала классическую российскую игру шантажного типа, россияне могут собрать и 10 Совбезов ООН, но мир четко понимает – никаких проблем на ЗАЭС не было, пока там была украинская администрация и специалисты, говорит он.

Все мировые лидеры, включая МАГАТЭ, зафиксировали, что все риски на ЗАЭС, связаны с россией, потому что они держат там склады боеприпасов и тяжелую технику. Россияне обстреливают ЗАЭС из "градов", ударяют по трансформаторным подстанциям, электроэнергия из которых, идет на Юг Украины,

– добавляет Подоляк.

По мнению Подоляка, сегодня мир вживую наблюдает за всем, что творит на ЗАЭС россия и поэтому он считает, что конкретного приказа о "подрыве" – уже не будет.

Детальнее о российских провокациях в разговоре с Михаилом Подоляком: смотрите видео

российские оккупанты в очередной раз обстреляли Энергодар

Во временно оккупированном Энергодаре несколько часов горит лес в районе ГБК6 – гаражный кооператив. Пожар возник после обстрелов. Огонь не утихает и даже усиливается. Никто пожар не ликвидирует, а площадь огня увеличивается.

Задымление появилось сразу после взрывов. Оно не на самой АЭС, но всего в нескольких километрах от нее.