Все будет понятно в ближайшее время, – Анна Маляр

Говорить о том, что активность боевых действий в Украине спадает – пока рано. В ближайшие недели станет ясна стратегия врага. Сейчас россияне готовятся к активизации.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Оккупанты наращивают силы возле границ Украины, а также на временно оккупированных территориях Востока, как отметила Маляр.

Все будет понятно в ближайшее время,

– подчеркнула замглавы Минобороны.

По ее мнению, ближайшие недели – это знаковый период, после чего станет понятно, в частности, можно ли возвращаться людям в освобожденные города.

Напомним, что, несмотря на то, что Вооруженные Силы уже освободили некоторые области от оккупантов, риск возобновления агрессивных действий возможен не только на Востоке Украины. Поэтому возвращаться в родные города – еще рано.

Анна Маляр рассказала о горячих точках и угрозах авиаударов: смотрите видео