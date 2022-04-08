Все будет решаться в ближайшие 2 недели, максимум 2 месяца, – Пионтковский
В США есть хорошая разведка, которая давала четкую информацию о планах россиян еще до начала полномасштабного вторжения. Однако США очень ошиблись, когда допустили, что Украина проиграет за 3 – 4 дня.
Теперь некоторые лидеры Запада предполагают, что война в Украине наоборот может затянуться на годы. Эти заявления в эфире 24 канала прокомментировал российский публицист Андрей Пионтковский.
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Он убежден, что в любом случае у Украины очень сильная позиция, поэтому нам нужно добиваться как можно более выгодных результатов на переговорах.
Все будет решаться в ближайшие 2 недели, максимум – 2 месяца,
– заявил Пионтковский.
Москва очень тяжело переживает первое поражение в Киеве. Поэтому, как объяснил Пионтковский, сейчас вопрос состоит в том, решится ли Россия на войну на Донбассе. Сейчас это для россиян очень рискованно, так как они могут потерять всю свою армию.