Беленюк отметил, что стал первым темнокожим народным депутатом, а также медалистом.

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Я все, что с прилагательным "темнокожий", часто делаю первым в нашей стране,

– заметил спортсмен.

Беленюк готов стать министром спорта

Олимпийский призер отметил, что если бы перед ним поставили задачу стать министром спорта, он бы им стал. Беленюк отметил, что "потянул" бы такую работу. Он уверен в своих силах.

Обратите внимание! Беленюк родился в Киеве. Отец родом из Руанды, а мать – украинка. По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет.

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