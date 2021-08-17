Беленюк зазначив, що став першим темношкірим народним депутатом, а також медалістом.

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Я все, що з прикметником "темношкірий", часто роблю першим у нашій країні",

– зауважив спортсмен.

Беленюк готовий стати міністром спорту

Олімпійський призер зазначив, що якби перед ним поставили завдання стати міністром спорту, він би став. Беленюк зазначив, що "потягнув" би таку роботу. Він впевнений у своїх силах.

Зверніть увагу! Беленюк народився у Києві. Батько родом з Руанди, а мати – українка. За словами нардепа, батько помер у 2001 році, коли Беленюку було 10 років.

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