За словами спортсмена та нардепа, він воліє робити те, що приноситиме результат. Тому просто сказати очільнику Кремля, щоб він пішов з Донбасу і Криму – не подіє.
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Беленюк: Я б боровся цілими днями
Адже якщо Путіну так сказати, то це не означатиме, що він піде. Попри це, Беленюк готовий боротись з президентом держави-окупанта до кінця.
Якщо це допомогло б моїй країні, я б боровся з ним цілими днями. І впевнений – переміг би,
– наголосив Беленюк.
Україна, як сказав нардеп, багато втратила через політику Кремля. Тому потрібно робити все можливе, аби наприкінці опинитися переможцями.
Через Путіна Україна втратила бази для тренувань
Спортсмен зауважив, що через Путіна українські спортсмени не мають можливості тренуватися у гарному місці підготовки, зокрема в тимчасово окупованому Криму.
Адже на півострові розташовані хороші бази, зокрема в Євпаторії, в Алушті та Ялті. Водночас Україна наразі не має можливість проводити там тренування.
"Ми втратили величезну кількість наших військових. Це сльози і горе величезної кількості матерів і батьків", – додав Беленюк.
Останні новини з Беленюком: коротко
- Після перемоги Беленюка на Олімпіаді-2020 росіяни почали "палати". У відповідь на образи спортсмен назвав Ольгу Скабєєву пропагандисткою.
- До речі, після першого "золота" він станцював гопак на арені. Наприкінці танцю – тричі пригнув у шпагаті.
- Олімпійський медаліст наразі не планує покидати спорт, але має на меті сконцентруватись на політиці.
- Молодики-расисти намагались спровокувати з ним бійку в Києві. Але Беленюк заявив, що ніхто не змусить його поїхати з України.