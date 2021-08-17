По словам спортсмена и нардепа, он предпочитает делать то, что будет приносить результат. Поэтому просто сказать руководителю Кремля, чтобы он ушел из Донбасса и Крыма – не подействует.
Читайте также Научен горьким опытом, – Жан Беленюк рассказал, почему не участвует в драках в Раде
Беленюк: Я бы боролся целыми днями
Ведь если Путину так сказать, то это не означает, что он уйдет. Несмотря на это, Беленюк готов бороться с президентом государства-оккупанта до конца.
Если это помогло бы моей стране, я бы боролся с ним целыми днями. И уверен – победил бы,
– отметил Беленюк.
Украина, как сказал нардеп, много потеряла из-за политики Кремля. Поэтому нужно делать все возможное, чтобы в конце оказаться победителями.
Из-за Путина Украина потеряла базы для тренировок
Спортсмен отметил, что из-за Путина украинские спортсмены не имеют возможности тренироваться в хорошем месте подготовки, в частности во временно оккупированном Крыму.
Ведь на полуострове расположены хорошие базы, в частности в Евпатории, в Алуште и Ялте. В то же время Украина пока не имеет возможность проводить там тренировки.
"Мы потеряли огромное количество наших военных. Это слезы и горе огромного количества матерей и отцов", – добавил Беленюк.
Последние новости с Беленюком: коротко
- После победы Беленюка на Олимпиаде-2020 россияне начали "подгорать". В ответ на оскорбления спортсмен назвал Ольгу Скабееву пропагандисткой.
- Кстати, после первого "золота" он станцевал гопак на арене. В конце танца – трижды прыгнул в шпагате.
- Олимпийский медалист пока не планирует покидать спорт, но имеет за цель сконцентрироваться на политике.
- Молодые-расисты пытались спровоцировать с ним драку в Киеве. Но Беленюк заявил, что никто не заставит его уехать из Украины.