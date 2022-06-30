Об этом 24 каналу сообщил руководитель Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, сейчас непросто добираться по местным дорогам. Это усложняет эвакуацию, подвоз гуманитарной помощи и т.д.

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Осколки из боеприпасов режут колеса

На некоторых путях может быть уже накатана дорога. Но русские обстрелы настолько часты, что новые осколки появляются очень быстро.

Мы недавно проехали в гуманитарный штаб на накатанной дороге. А когда возвращались, она уже вся была засыпана осколками, потому что неподалеку были прилеты. Но удалось нормально проехать, – отметил Сергей Гайдай.

Но, например, у руководителя военной администрации Лисичанская Валерия Шибика неоднократно бывали случаи, что колесо просто пробивались из-за такого количества осколков. Такое происходит со всеми : и с властью, и со спасателями, и с медиками и т.д.

По словам Гайдая, военные говорят, что ситуация сложная, но контролируемая. Вооруженные Силы Украины продолжают сопротивляться российским захватчикам.

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