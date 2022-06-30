Об этом 24 каналу сообщил руководитель Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, сейчас непросто добираться по местным дорогам. Это усложняет эвакуацию, подвоз гуманитарной помощи и т.д.
Важно Россияне в Луганской области сбросили авиабомбу на склады с гумдопомощью, – Гайдай
Осколки из боеприпасов режут колеса
На некоторых путях может быть уже накатана дорога. Но русские обстрелы настолько часты, что новые осколки появляются очень быстро.
Мы недавно проехали в гуманитарный штаб на накатанной дороге. А когда возвращались, она уже вся была засыпана осколками, потому что неподалеку были прилеты. Но удалось нормально проехать, – отметил Сергей Гайдай.
Но, например, у руководителя военной администрации Лисичанская Валерия Шибика неоднократно бывали случаи, что колесо просто пробивались из-за такого количества осколков. Такое происходит со всеми : и с властью, и со спасателями, и с медиками и т.д.
По словам Гайдая, военные говорят, что ситуация сложная, но контролируемая. Вооруженные Силы Украины продолжают сопротивляться российским захватчикам.
Оккупанты пытаются прорваться в Лисичанск – Сергей Гайдай: смотрите видео
Оккупанты пытаются взять Лисичанск под контроль
- Российские захватчики хотят блокировать Лисичанск и взять под свой контроль трассу Лисичанск – Бахмут. Утром 30 июня они начали наступать со стороны Верхнекаменки и вблизи Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.
- Россияне также постоянно стряпают по городу – обстрелы очень хаотичны. Они практически используют все имеющиеся виды вооружения.
- По состоянию на 30 июня украинские военные уничтожили 35 600 российских кафиров , 1573 танка, 3726 единиц боевых бронированных машин, 790 артиллерийских систем и т.д.