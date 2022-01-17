Все достаточно очевидно, – Вениславский предположил, получит ли Порошенко приговор

Петру Порошенко избирают меру пресечения в Печерском суде. Речь идет о деле в госизмене.

Порошенко все же может грозить обвинительный приговор. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал депутат от "Слуги народа" и представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

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Вениславский о приговоре Порошенко

Он подчеркнул, что лично прочитал материалы дела, в котором обвиняют Порошенко. Вениславский убежден, что весь текст подозрения является абсолютно обоснованным и логически построенным.

Я, как специалист в области права, прочитав текст подозрения, считаю, что если подозрение, о котором сообщили Порошенко, содержит те доказательства, которые позволили именно таким образом его сформулировать, то, конечно, судебные перспективы и вынесение обвинительного приговора судом достаточно для меня очевидны. Федор Вениславский Представитель президента в КСУ

Кроме того, по его мнению, говорить о том, что Петр Порошенко попал под политическое преследование оппозиции – нет оснований. В политическую плоскость это дело пытается перенести сам пятый президент и его политическая сила.

Не верю, что приговор Порошенко будет достойным, – Гайдай

Зато политтехнолог Сергей Гайдай считает, что Порошенко могут не вынести справедливый приговор. Ведь судебная система чрезвычайно коррумпирована и, мол, "своих не судят".

Я до сих пор не верю, что приговор (Порошенко – 24 канал) будет достоин. Он какой-то будет другой, гибридный. Сергей Гайдай Политтехнолог

Гайдай убежден, что судебная система Украины очень парадоксальна: с одной стороны она не может привлечь к ответственности настоящих преступников, а с другой – ловко справляется с проблемами, которые невыгодны власть имущим.

Суд над Порошенко: главное